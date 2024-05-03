Мясник и Патриот делят США на постерах «Пацанов»Перед скорой премьерой уже четвертого по счету сезона «Пацанов» Amazon выложил пару постеров с главными действующими лицами — на переднем плане харизматичные Карл Урбан и Энтони Старр.
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