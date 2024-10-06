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Депутат Мерц уверяет, будто Европа не совершала провокаций, оправдывающих СВО

Председатель  партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в ФРГ Фридрих Мерц заявил, что  страны Западной Европы и НАТО якобы никогда не провоцировали Россию и не нарушали соглашений, способные подтолкнуть её  к началу спецоперации на Украине.

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