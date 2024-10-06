Председатель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страны Западной Европы и НАТО якобы никогда не провоцировали Россию и не нарушали соглашений, способные подтолкнуть её к началу спецоперации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии