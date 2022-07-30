Участники автопробега по городам Кавказа «Дороги славы – наша история» посетили Пятигорск

Целями автопробега является сохранение культурно-исторического наследия, недопущение фальсификации истории страны, патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка военнослужащих Минобороны России, участвующих в специальной военной операции.
Целями автопробега является сохранение культурно-исторического наследия, недопущение фальсификации истории страны, патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка военнослужащих Минобороны России, участвующих в специальной военной операции.
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