Петербургских сфинксов на Египетском мосту "вылечили" новыми технологиями

В Петербурге почти отреставрировали сфинксов на Египетском мосту. Для этого специалисты применили цинковый порошок для создания более гладкой поверхности.
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