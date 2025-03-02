Российские десантники уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт беспилотных летательных аппаратов российских десантников из группировки «Днепр» выявил и нанёс огневое поражение по командно-наблюдательному пункту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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