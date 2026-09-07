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Аргументы недели

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Французский производитель не обслуживает двигатели российских авиалайнеров

Французский производитель не обслуживает двигатели российских авиалайнеров

Французский производитель прекратил обслуживание двигателей для SSJ 100: российские авиакомпании столкнулись с угрозой вывода лайнеров из парка.

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