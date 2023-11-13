Франция прекратит передачу Украине вооружения из своих арсеналов

Власти Франции объявили о планах Парижа прекратить передачу Киеву вооружений из своих арсеналов, с тем чтобы призвать украинских властей закупать новое вооружение у французских военных предприятий за счет специально выделенных для этого средств.
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