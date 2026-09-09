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Крымская газета

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Цели врагов не меняются: Аксёнов - об уроках Крымской войны

Цели врагов не меняются: Аксёнов - об уроках Крымской войны

9 сентября – важная дата, День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов. Об этом напомнил глава Республики РК Аксёнов.

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