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Глава МИД ФРГ Бербок отказалась встречаться с украинским послом Мельником

Глава МИД ФРГ Бербок отказалась встречаться с украинским послом Мельником

В понедельник, 6 июня, стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником.

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