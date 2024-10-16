Новые кадры использования FPV-дрона на оптоволокне из Курской области. В этот раз досталось украинской САУ 2С3 "Акация".
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Новые кадры использования FPV-дрона на оптоволокне из Курской области. В этот раз досталось украинской САУ 2С3 "Акация".
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