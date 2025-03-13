Возвращение астронавтов, застрявших на МКС, снова откладывается. NASA дает пояснения

Запуск пилотируемой миссии NASA к Международной космической станции на корабле компании SpaceX, который должен был позволить вернуться двум американским астронавтам, застрявшим в космосе на девять месяцев, был отложен, говорится в заявлении космического агентства в среду.
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