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«Атлетико» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы сторон в мадридском дерби

20 сентября в 7-м туре Примеры состоится матч между «Атлетико» и «Реалом». Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» и начнется в 17:15 мск.

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