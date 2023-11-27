НХЛ отказалась от российских звезд? В бешенстве даже американцы

Глава NHLPA Уолш: сборная России по хоккею не выступит на Кубке мира в 2025 году © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Очередной сезон Национальной хоккейной лиги уже более месяца как находится в самом разгаре, и за это время успел произойти ряд значимых событий.