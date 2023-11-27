НХЛ отказалась от российских звезд? В бешенстве даже американцы

Глава NHLPA Уолш: сборная России по хоккею не выступит на Кубке мира в 2025 году © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Очередной сезон Национальной хоккейной лиги уже более месяца как находится в самом разгаре, и за это время успел произойти ряд значимых событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Морозный шантаж: Европа выдвигает ультиматум Москве, хочет ресурсы за копейки, но получает ледяной отпор
- Хватило простого сравнения: Небензя не пощадил Запад в СБ ООН. Правда прогремела на весь мир
- Россия «взломала» ПВО Америки. Протест США: МиГ-31 ВКС РФ с «Кинжалами» прошли у воздушной границы Штатов, «отключив» систему обороны
Свежие комментарии