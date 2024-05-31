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Военное обозрение

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Швеция передаст Украине старые бронетранспортеры Pbv 302

Швеция передаст Украине старые бронетранспортеры Pbv 302

Швеция пообещала отдать киевскому режиму все имеющиеся у нее бронетранспортеры Pbv 302. Эта техника отличается большим возрастом и давно снята с вооружения шведской армии, что прямо указывает на ее низкий потенциал.

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