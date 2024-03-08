В России разработан перспективный метод борьбы с очагами туберкулеза

Фото: ТАСС В рамках масштабных исследований российские биоинженеры выяснили, что желтым светом с длиной волны 565-нм можно достаточно эффективно бороться с устойчивыми к антибиотикам очагами туберкулезной палочки и некоторыми другими «супербактериями» и микробактериальными инфекциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии