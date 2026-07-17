На Ямале закончился второй этап исследования трассы Сургут – Салехард

На Ямале завершился второй этап исследования трассы Сургут – Салехард. Первый прошёл в 2025 году. В ходе второго полевого сезона ученые развернули автономную наблюдательную сеть, включающую гидрологические посты, геокриологические скважины и площадки для изучения эрозионных процессов.
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