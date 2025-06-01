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Добрый Мир

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  • Людмила Абрамова
    готовим...только никак не сделаем..«Вот и конец гаду...
  • Игорь Васиков
    Навря-ли... Опять будут сопли...«Вот и конец гаду...
  • Valeriy Shershkov
    как всегда, царь запоздало чтото делает , затем думает о следствиях и как их обелить ... вначале надо исправить Конст...Украинский вопрос...

Аналитик Меркурис: украинское наступление с беспилотниками провалилось

Аналитик Меркурис: украинское наступление с беспилотниками провалилось

Массированные атаки беспилотников Украины на территорию России оказались тщетными.Газета.Ru Меркурис также назвал пессимистичным признание украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что Москва обогнала Киев в области БПЛА.

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