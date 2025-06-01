Аналитик Меркурис: украинское наступление с беспилотниками провалилось

Массированные атаки беспилотников Украины на территорию России оказались тщетными.Газета.Ru Меркурис также назвал пессимистичным признание украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что Москва обогнала Киев в области БПЛА.
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