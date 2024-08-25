Дело "Интерпола": расследование в отношении семи сотрудников завершено

Расследование завершено в отношении семи сотрудников Интерпола, которые были отстранены от своих должностей за участие в коррупционной схеме, посредством которой лицам, разыскиваемым на международном уровне, была оказана помощь в получении убежища или статуса беженца в Республике Молдова, а также в других странах.
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