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Царьград

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Rai News: Полиция расследует убийство журналиста Эспозито в Италии

Rai News: Полиция расследует убийство журналиста Эспозито в Италии

Итальянская полиция расследует жестокое убийство 53-летнего спортивного журналиста Луиджи Эспозито, обнаруженного на юге Италии.

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