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Мировое обозрение

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Помощь на полтора сапёра: НАТО хочет воевать с Россией, но союзники ищут способ спрыгнуть

Помощь на полтора сапёра: НАТО хочет воевать с Россией, но союзники ищут способ спрыгнуть

Главное в тезисах: План «Теория победы»: НАТО подготовило стратегию «обороны» восточного фланга, которую 12 октября 2026 года представят главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе генералу Алексусу Гринкевичу.

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