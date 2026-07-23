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Морозов: в ГД сформировался эффективный механизм парламентского контроля

Морозов: в ГД сформировался эффективный механизм парламентского контроля

В Госдуме создан работающий механизм парламентского контроля, который стал неотъемлемой частью процесса принятия и реализации государственных решений, заявил глава Комитета ГД по контролю Олег Морозов в ходе отчета о работе комитета в восьмом созыве.

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