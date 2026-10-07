Украинские власти могут эвакуироваться из Киева во Львов из-за российских ударов

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинским властям, возможно, придется переехать из Киева во Львов вследствие российских ударов.
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