В НАТО восхитились, как Россия наращивает силы и обновляет технику

По оценкам главы Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, российская армия демонстрирует более быстрые темпы восстановления и наращивания численности, чем прогнозировалось ранее.
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