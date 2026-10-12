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Обаятельные на экране, неудобные на площадке: 9 советских актёров, которые спорили с режиссёрами

Обаятельные на экране, неудобные на площадке: 9 советских актёров, которые спорили с режиссёрами

На экране они умели быть мягкими и смешными. На площадке и в театральных коридорах те же люди спорили с режиссёрами, нарушали порядок, отказывались от трактовки и уходили со съёмок.

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