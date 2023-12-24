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Закон, порядок, государство

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  • radiofree RF
    Спасибо благодетели,за нашу счастливую старость!!!!!!Россиян осчастлив...
  • Валентина Матвеенко
    А я думала, пожилые граждане будут освобождены от уплаты коммунальных услуг..😁Россиян осчастлив...
  • Boris Borisov
    Льготу начнут вводить  в июне 2024года. Только для пенсионеров на которых оформлено жильё . Комиссия, как правило ,в ...Россиян осчастлив...

Россиян осчастливили: новую льготу получат пенсионеры уже с 1 января - кто и как

Россиян осчастливили: новую льготу получат пенсионеры уже с 1 января - кто и как

Новую льготу получат пенсионеры уже с 1 января. Кто и как попадает под нововведение, сообщает портал "PNZ.

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Комментарии
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Boris Borisov
Льготу начнут вводить  в июне 2024года. Только для пенсионеров на которых оформлено жильё . Комиссия, как правило ,в диапазоне 100-300 р.( у немногих больше.) А в год прибавка к пенсии примерно( возьмём среднее ) 2400р. Немного ...  согласен
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8 час.
Валентина Матвеенко
А я думала, пожилые граждане будут освобождены от уплаты коммунальных услуг..😁
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7 час.
radiofree RF
Спасибо благодетели,за нашу счастливую старость!!!!!!
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5 час.

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