Новую льготу получат пенсионеры уже с 1 января. Кто и как попадает под нововведение, сообщает портал "PNZ.
Россиян осчастливили: новую льготу получат пенсионеры уже с 1 января - кто и как
Комментарии
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Boris Borisov
Льготу начнут вводить в июне 2024года. Только для пенсионеров на которых оформлено жильё . Комиссия, как правило ,в диапазоне 100-300 р.( у немногих больше.) А в год прибавка к пенсии примерно( возьмём среднее ) 2400р. Немного ... согласен
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8 час.
Валентина Матвеенко
А я думала, пожилые граждане будут освобождены от уплаты коммунальных услуг..😁
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7 час.
radiofree RF
Спасибо благодетели,за нашу счастливую старость!!!!!!
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5 час.
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