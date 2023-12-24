Россиян осчастливили: новую льготу получат пенсионеры уже с 1 января - кто и как

Boris Borisov

Льготу начнут вводить в июне 2024года. Только для пенсионеров на которых оформлено жильё . Комиссия, как правило ,в диапазоне 100-300 р.( у немногих больше.) А в год прибавка к пенсии примерно( возьмём среднее ) 2400р. Немного ... согласен