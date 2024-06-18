Максим Гольдарб: А нужен ли мир Украине?

«Первый саммит мира — большой успех для Украины, идет подготовка ко второму», – Зеленский. Поподробней о «большом успехе»: 78 стран и организаций подписали коммюнике о том, что будет правильно, чтоб ЗАЭС, моря, пленные вернулись Украине.