Мария Захарова пошутила о создании на Украине министерства возвращения граждан

Она назвала его по-английски «Come Back Ministry of Ukraine» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с Запада, назвав его по-английски Come Back Ministry of Ukraine.
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