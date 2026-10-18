“Nationwide protests in France against the high cost of living and scenes of looting and burning on the sidelines deepened a schism between extremes in the country’s political spectrum and drew a reaction from U.
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