В России повысят возраст для управления электросамокатами

Российский Минтранс планирует запретить управлять электросамокатами людям, не достигшим 16 лет. О новом ограничении для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России изданию «Известия» сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко.