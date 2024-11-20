В России повысят возраст для управления электросамокатами

Российский Минтранс планирует запретить управлять электросамокатами людям, не достигшим 16 лет. О новом ограничении для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России изданию «Известия» сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко.
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