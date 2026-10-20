In October 2025, the PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê, Kurdistan Workers' Party) announced it was withdrawing its fighters from Türkiye to northern Iraq as part of a peace effort with Ankara after four decades of hostilities.
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