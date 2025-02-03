Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россиян напугали переводом пенсий в цифровые рубли: В Госдуме рассказали, правда ли это

Россиян напугали переводом пенсий в цифровые рубли: В Госдуме рассказали, правда ли это

Сообщения о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли являются фейком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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