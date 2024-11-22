Петербург выкупит помещения на проспекте Ветеранов под отделение Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства «О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт‑Петербурга нежилых помещений по адресу: Санкт‑Петербург, пр.
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