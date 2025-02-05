Как в мире отреагировали на заявление Трампа о Газе

Заявление президента США Дональда Трампа, что весь сектор Газа «следует снести, он непригоден и небезопасен для жизни», а палестинцев необходимо выселить из анклава, вызвало резкую реакцию в Америке и в мире.
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