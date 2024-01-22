Какого имущества будут лишать россиян за фейки об армии

Депутаты Госдумы, включая лидеров фракций «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР, внесли 22 января законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства, если виновные совершали это из корыстных побуждений.