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В Киеве переживают, что Россия давно не запускала по сто ракет сразу

В Киеве переживают, что Россия давно не запускала по сто ракет сразу

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов во вторник, 24 октября, заявил, что уже давно не наблюдается, чтобы Россия могла бы запускать по 100 и более ракет за удар, – сообщают украинские СМИ.

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