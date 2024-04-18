Ганчев: Киев проводит принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов Харьковской области, освобождая их для ВСУ и наемников, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
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