Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины

В ходе внеочередного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России Василий Небензя выразил предположение, что после его слов у многих возник вопрос: «А что необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?» «Этот вопрос особенно закономерен в условиях, когда киевский режим и его спонсоры пытаются представить дело так, будто бы целью СВО России на Украине является уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее „деукраинизация“ и насильственная русификация.