В Крыму задержали двух передававших спецслужбам Киева данные об объектах МО

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, завербованных украинскими силовиками: мужчины обвиняются в передаче секретных сведений о военных объектах и организации схронов со взрывчаткой для диверсий.
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