Адам Кадыров назначен куратором университета спецназа в Чечне

Кадыров-старший уверен, что сын справится с обязанностями.фото: t.me/akhmeddudaev--> Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам в свои 16 лет стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе.