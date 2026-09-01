Певица Терешина раскрыла, что не любила школу из-за чужой еды в столовой

Певица Таня Терешина призналась «Газете.Ru», что не любила школу из-за большого количества незнакомых людей и еды в столовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Карпин обошел Чер...
- Министр Калашник:...
- NYT: Украину може...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым