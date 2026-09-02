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Мировое обозрение

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Командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Заец

Командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Заец

Владимир Зеленский утвердил серию кадровых перестановок в силовом блоке, закрыв ключевые вакансии, которые оставались открытыми с начала года.

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