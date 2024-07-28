Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова

Все они связаны с арестованными членами совета директоров ГПК В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют три компании, помимо Грязинского пищевого комбината, интересы которого он лоббировал.
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