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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова

Правоохранители рассказали о четырех компаниях в деле генерала Булгакова

Все они связаны с арестованными членами совета директоров ГПК В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют три компании, помимо Грязинского пищевого комбината, интересы которого он лоббировал.

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