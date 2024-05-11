Спасавших людей из автобуса в Петербурге удостоят ведомственных наград СК РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех, кто участвовал в спасении пострадавших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Петербурге, и оказании им помощи.
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