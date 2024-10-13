Александр Колчак: кем был по национальности Верховный правитель России

Споры о национальности адмирала А.В. Колчака связаны с происхождением его предков: согласно историческим данным, русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь и флотоводец был потомком обрусевших турок (по другой версии, сербов-мусульман).