Александр Колчак: кем был по национальности Верховный правитель России

Споры о национальности адмирала А.В. Колчака связаны с происхождением его предков: согласно историческим данным, русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь и флотоводец был потомком обрусевших турок (по другой версии, сербов-мусульман).
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