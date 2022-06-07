Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов

ТАСС/Сергей Бобылев Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, решение об отстранении будет действовать до особого решения совета или конгресса, сообщил генеральный директор ISU Фреди Шмид.
ТАСС/Сергей Бобылев Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, решение об отстранении будет действовать до особого решения совета или конгресса, сообщил генеральный директор ISU Фреди Шмид.
Свежие комментарии