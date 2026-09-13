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Царьград

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Наследие довоенного СССР рядом с эсминцем: замечен старейший корабль флота КНДР

Наследие довоенного СССР рядом с эсминцем: замечен старейший корабль флота КНДР

В порту Вонсан во время церемонии ввода в строй новейшего эсминца Kang Kon был замечен старейший корабль Корейского народного флота - 90-летний тральщик Т-8 «Чека» проекта 53, построенный в СССР в 1930-х годах.

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