Эти бренды успешно противостоят санкциям

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по май в наименьшей степени пострадали от кризиса продажи УАЗа и… двух китайских марок! Материалы по теме Май в полной мере отразил падение, которое переживает российский рынок новых автомобилей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по май в наименьшей степени пострадали от кризиса продажи УАЗа и… двух китайских марок! Материалы по теме Май в полной мере отразил падение, которое переживает российский рынок новых автомобилей.
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