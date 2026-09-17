Сергей Кириенко: иностранцы оценили гостеприимство Екатеринбурга

На пресс-конференции по итогам МФМ-2026 Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации президента РФ, подчеркнул, что иностранные участники оценили сердечность и тёплый приём в Екатеринбурге, несмотря на холодную погоду.
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