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Царьград

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Сергей Кириенко: иностранцы оценили гостеприимство Екатеринбурга

Сергей Кириенко: иностранцы оценили гостеприимство Екатеринбурга

На пресс-конференции по итогам МФМ-2026 Сергей Кириенко, первый замруководителя Администрации президента РФ, подчеркнул, что иностранные участники оценили сердечность и тёплый приём в Екатеринбурге, несмотря на холодную погоду.

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