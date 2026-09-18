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Аргументы недели

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Беспилотник кружит возле избиркома в Белокуракине (ЛНР) — люди не могут покинуть здание

Беспилотник кружит возле избиркома в Белокуракине (ЛНР) — люди не могут покинуть здание

Беспилотник кружит в 150 метрах от территориальной избирательной комиссии в Белокуракине (ЛНР), люди не могут покинуть здание, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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