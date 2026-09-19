Iran Submits Conditions For Ending War With US Via Qatar, Awaits Trump Response Iran has announced Saturday that its Supreme National Security Council has submitted Tehran's conditions for ending the war with the United States via Qatar, and that it awaits the Trump White House's response.
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